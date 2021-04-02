«التعليم» تكشف أسباب اختيارها مواعيد الاختبارات ولماذا تتم عن بعد؟

كشفت وزارة التعليم، أسباب اختيار مواعيد الاختبارات عن بُعد للمرحلة الابتدائية، والمرحلتين المتوسطة والثانوية، خلال شهر رمضان المبارك.

وقالت المتحدثة الرسمية للوزارة ابتسام الشهري، في تصريحات لبرنامج mbc في أسبوع: تضمن القرار تحديد موعد الاختبارات للمرحلة الابتدائية والتي ستبدأ من الساعة الثالثة حتى الخامسة عصرًا، وبداية اليوم الدراسي للمرحلتين المتوسطة والثانوية ليبدأ من العاشرة والنصف صباحًا إلى الثانية والنصف ظهرًا، على أن تكون فترة الاختبارات من الساعة الـ12.30 ظهرًا.

وأفادت المتحدثة بأنه سيتم الانتهاء من جميع المناهج الدراسية قبل بداية شهر رمضان، لتبدأ اختبارات المرحلة الابتدائية في الأول من رمضان، أما المرحلتان المتوسطة والثانوية فستكون في السادس من الشهر ذاته، وتكون اختبارات الدور الثاني في العشرين من رمضان.

وعن المعايير التي اعتمدت عليها الوزارة لتحديد الاختبارات في شهر رمضان، قالت المتحدثة: الوزارة قامت بمشاركة المجتمع في تحديد المواعيد وتحليل ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى تقارير الإدارات والمكاتب التعليمية، وبالنسبة لتوقيت اختبارات المرحلة الابتدائية فقد حرصت الوزارة على أهمية وجود الوالدين مع أبنائهم أثناء تأدية الاختبار لما له من أثر في أداء الطلاب، خاصة إذا كان الوالدين لديهم عمل وظيفي.

وأضافت: أما بالنسبة لمواعيد اختبارات المرحلتين المتوسطة والثانوية، فقد روعي أن يكون الطلاب حصلوا على قسط كافٌ من الراحة، ومن ثم يكون التركيز عال في هذا التوقيت.. وستكون آلية الاختبار عن بُعد هي ذاتها المتبعة في الفصل الدراسي الأول، بعد أن أثبتت كفاءتها وفعاليتها.

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المتحدث الرسمي للتعليم العام في #وزارة_التعليم توضح لبرنامج "mbc في أسبوع"؛ أسباب اختيار مواعيد الاختبارات عن بُعد للمرحلة الابتدائية، والمرحلتين المتوسطة والثانوية، خلال شهر رمضان المبارك.

pic.twitter.com/f29A9E9GwF — وزارة التعليم - عام (@moe_gov_sa) April 2, 2021

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