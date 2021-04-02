طبيب سعودي يكشف أسباب عودة زياة إصابات كورونا في المملكة

كشف الدكتور ناصر توفيق أستاذ التخدير والعناية المركزة بجامعة الملك سعود عن الأسباب وراء عودة ارتفاع إصابات كورونا في المملكة.

وأكد الطبيب السعودي، في تصريحات لقناة «الإخبارية»، أن من هم أقل من 18 عامًا بالإضافة إلى تجمعات الاستراحات فوق الحد المسموح به، السبب وراء زياة إصابات كورونا في المملكة.

وطالب الدكتور توفيق بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وتقليل الخروج من المنازل، وتقليل الذهاب إلى الأسواق، مشيرًا إلى أنه على المواطنين والمقيمين أن يكون التزامهم بالاحترازات نابعًا عن اقتناع «فلا أحد يستطيع تغيير المبادئ والعقول».

وحذر من استمرار ارتفاع الإصابات حال عدم الالتزام، مناشدًا الجميع بالحد من التجمعات العائلية.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 728 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتم تسجيل 8 حالات وفاة جديدة، و404 حالات تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.