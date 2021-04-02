إغلاق 117 منشأة تجارية خالفت تدابير كورونا في جدة

نفذت أمانة محافظة جدة، أمس الخميس، مع الجهات المعنية؛ لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، 4234 جولة رقابية أسفرت عن إغلاق 117 منشأة تجارية خالفت تعليمات التدابير الوقائية.

وأوضحت الأمانة أن الفرق الميدانية رصدت 166 مخالفة في نطاق 19 بلدية فرعية، مؤكدة تواصل الجهود لمتابعة تطبيق للإجراءات الوقائية.

اقرأ أيضًا:

4 مناطق تتصدر إصابات «كورونا» خلال 24 ساعة

وزارة الصحة: ارتفاع عدد الإصابات الحرجة بكورونا إلى 735.. والنشطة 5768