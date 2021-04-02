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إغلاق 117 منشأة تجارية خالفت تدابير كورونا في جدة

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الرياض - محمد عبدالله - عقب جولات رقابية للأمانة..

نفذت أمانة محافظة جدة، أمس الخميس، مع الجهات المعنية؛ لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس المستجد، 4234 جولة رقابية أسفرت عن إغلاق 117 منشأة تجارية خالفت تعليمات التدابير الوقائية.

وأوضحت الأمانة أن الفرق الميدانية رصدت 166 مخالفة في نطاق 19 بلدية فرعية، مؤكدة تواصل الجهود لمتابعة تطبيق للإجراءات الوقائية.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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