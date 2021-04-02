بالصور.. إغاثي الملك سلمان يسلم هدية من المملكة إلى بلغاريا

سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية هدية المملكة لجمهورية بلغاريا المتضمنة 50 طنًا من التمور.

وقام بتسليم المساعدات -نيابة عن المركز- سفير خادم الحرمين الشريفين لدى بلغاريا مسفر بن عبدالرحمن الغاصب، وذلك لسكرتير عام وزارة الخارجية البلغارية كالين اناستاسوف.

وتأتي هذه الهدية ضمن المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين لعدد من الدول الشقيقة والصديقة حول العالم.