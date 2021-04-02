بالفيديو.. هبوط أرضي بأحد أحياء جنوب الرياض.. وأمانة المنطقة تتفاعل

تفاعلت أمانة منطقة الرياض مع بلاغ موثّق بالفيديو بشأن هبوط أرضي في حي المنصورة جنوب العاصمة.

وتلقت الأمانة بلاغًا يفيد بوجود هبوط أرضي أمام إشارة شارع معن بن زائدة، بالتقاطع مع شارع محمّد بن شعيل في حيّ المنصورة (خنشليلة) جنوب الرياض منذ أكثر من ٣أسابيع. ولفت البلاغ إلى أن هذا الهبوط تسبّب في إلحاق أضرار بالغة للمركبات.

وتفاعلًا مع البلاغ، طالب مركز أمانة منطقة الرياض (940) بتزويده بالبيانات وإحداثيات الموقع لحل المشكلة، موجهًا الشكر لصاحب البلاغ.

وقال أحد المغردين في رده على أمانة الرياض، إن الهبوط وقع بسبب انكسار في شبكة المياه، (..) تم إصلاح جزء صغير من ذلك الهبوط ولم يتم إصلاح تلك الهبوطات (..) تم إرسال خطاب إلى مكتب التنسيق قبل ٤ أيام.

هبوط أرضي أمام إشارة شارع معن بن زائدة بالتقاطع مع شارع محمّد بن شعيل

في حيّ المنصورة (خنشليلة) جنوب الرياض منذ أكثر من ٣أسابيع، ممّا قد تتسبّب في إلحاق أضرار بالغة للمركبات. pic.twitter.com/fc19jXXXhq — طرق الرياض (@Ruh_Rd) April 2, 2021

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