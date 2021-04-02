افتتاح مركز جراحة القلب بمستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة

أعلنت وزارة الدفاع، اليوم الجمعة، افتتاح مركز علاج أمراض وجراحة القلب بمستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة.

وفي بيان، عبر حسابها على تويتر، ذكرت الوزارة، أن مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية افتتح مركز علاج أمراض وجراحة القلب بمستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة.

وبثت الوزارة مقطع فيديو، ذكرت خلاله أن المركز يضم 113 سريرًا للتنويم، و46 سريرًا للعناية المركّزة، إضافة إلى 17 غرفة لفحص الأشعة القلبية.

#فيديو_الدفاع

مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية يفتتح مركز علاج أمراض وجراحة القلب بمستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بـ #جدة.#نتعاون_مانتهاون pic.twitter.com/ncb5fHmR7Y — وزارة الدفاع 🇸🇦 (@modgovksa) April 2, 2021

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