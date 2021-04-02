بالأرقام .. أكثر المدن تعافيًّا من «كورونا» خلال 24 ساعة

تصدّرت الرياض قائمة المدن السعودية، من حيث حالات التعافي الجديدة من فيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلةً 194حالة تعاف؛ تلتها جدة بـ30 حالة، ثم كل من (مكة المكرمة والدمام) 17 حالة، ثم عرعر 14 حالة.

وقالت وزارة الصحة، في تقريرها اليومي، إن الهفوف وحائل سجلت 8 حالات لكل منها، ثم (تبوك وسكاكا والمدنية المنورة والليث والخرج) بواقع 5 حالات لكل منها، تلتها (نجران والخبر والدلم وطريف والقطيف والنعيرية والخفجي) بتسجيل كل منها 4 حالات.

ثم (الجبيل والعويقيلة وطبرجل والمبرز) بواقع 3 حالات تعافي لكل منها، تلتها (بدر الجنوب وعفيف والمجمعة والبدائع ومهد الذهب وحوطة بني تميم) بتسجيل كل منها حالتي تعاف.

وفي المرتبة الأخيرة جاءت كل من (موقق والطوال وحوطة سدير والمضة وبريدة والطائف وأبها وجازان والمحاني وينبع وعنيزة وسبت العلاية والحائط وضرية والبجادية وعيون الجواء والأرطاوية وصفوى والعيون وشرورة وظهران الجنوب وصامطة وبلجرشي وبدر ودومة الجندل والعلا وحفر الباطن ومرات وأضم ووادي الدواسر) بواقع حالة تعاف واحدة في كل منها.

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