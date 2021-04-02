4 مناطق تتصدر إصابات «كورونا» خلال 24 ساعة

تصدّرت منطقة الرياض قائمة المناطق السعودية، من حيث الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلة 338 إصابة جديدة؛ تلتها الشرقية بـ114حالة، ثم مكة المكرمة 108 حالات، فمنطقة المدينة المنورة بـ44 حالة، والشمالية 30 إصابة.

وبحسب التقرير اليومي لوزارة الصحة، فإن منطقة حائل سجلت 22حالة، ثم عسير 19حالة، والقصيم 18 وتبوك 11 حالة، وجازان 10 إصابات جديدة، ثم كل من (الجوف ونجران) 5حالات. وجاءت الباحة في المرتبة الأخيرة بواقع 4 إصابات جديدة.

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