الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-02

وزير الصحة: كل التزام أو تهاون سينعكس في عدد إصابات كورونا اليومية

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد وزير الصحة، توفيق الربيعة، أن كل التزام أو تهاون في الاحترازات سوف تنعكس نتيجته في عدد الحالات اليومية المصابة بفيروس كورونا، مشددًا على أنها أرقام تعكس مدى التزامنا.

التزام بالاحترازات:

وتابع الربيعة في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، اليوم الجمعة: “لا يزال بإمكاننا استدراك الأمر، ابدأ بنفسك أولًا ثم من حولك بالالتزام بالاحترازات (الكمامة، التباعد، غسل وتعقيم اليدين، تجنب التجمعات).

كورونا في السعودية

وكشفت وزارة الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة في السعودية، كما أعلنت عن تعافي (404) حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (378873) حالة.

عدد الحالات النشطة:

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًّا في المملكة إلى (5768) حالة، من بينها (735) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.

وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (391325) حالة، توفي منهم (6684) حالة.

شارك الخبر