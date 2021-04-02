التعليم: هذه معايير وأسباب اختيار مواعيد اختبارات الابتدائية والمتوسطة والثانوية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضحت المتحدثة باسم وزارة التعليم، ابتسام الشهري، أسباب اختيار مواعيد الاختبارات عن بعد للمرحلة الابتدائية والمرحلتين المتوسطة والثانوية، خلال شهر رمضان المبارك.

تحديد موعد الاختبارات:

وقالت الشهري في تصريحات إلى برنامج mbc في أسبوع اليوم الجمعة: إن القرار تضمن تحديد موعد الاختبارات للمرحلة الابتدائية والتي ستبدأ من الساعة الثالثة حتى الخامسة عصرًا، وبداية اليوم الدراسي للمرحلتين المتوسطة والثانوية ليبدأ من العاشرة والنصف صباحًا إلى الثانية والنصف ظهرًا، على أن تكون فترة الاختبارات من الساعة الـ12.30 ظهرًا، موضحةً أنه سيتم الانتهاء من جميع المناهج الدراسية قبل بداية شهر رمضان، لتبدأ اختبارات المرحلة الابتدائية في الأول من رمضان، أما المرحلتان المتوسطة والثانوية فستكون في السادس من الشهر ذاته، وتكون اختبارات الدور الثاني في العشرين من رمضان.

معايير تحديد الموعد:

وبالنسبة إلى المعايير التي اعتمدت عليها وزارة التعليم لتحديد الاختبارات في شهر رمضان، قالت: إن الوزارة شاركت المجتمع بشأن تحديد المواعيد وحللت ردود الأفعال على مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى تقارير الإدارات والمكاتب التعليمية.

أما عن توقيت اختبارات المرحلة الابتدائية، أشارت الشهري إلى أن وزارة التعليم حرصت على أهمية وجود الوالدين مع أبنائهم أثناء تأدية الاختبار لما له من أثر في أداء الطلاب، خاصة إذا كان الوالدان لديهم عمل وظيفي.

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