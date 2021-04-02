سكني: نعلن عن كامل تفاصيل المشروعات فور جاهزيتها

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعاد برنامج سكني التأكيد على أنه فور جاهزية أي مشروع يتم الإعلان عنه بكامل التفاصيل، وسيكون الحجز متاحًا به، كما يتم الإعلان والتنويه بأنه سيتم إضافة مشروع أو مخطط جديد، مشددًا على ضرورة تحميل التطبيق الخاص بالبرنامج لاستلام إشعارات المخططات الجديدة والمشاريع القادمة.

جاء ذلك ردًّا من سكني على استفسار في هذا الشأن عبر العناية بالمستفيدين بموقع تويتر، اليوم الجمعة.

حلول سكنية:

وأتاحت البوابة الإلكترونية لبرنامج “سكني” في وقت سابق خاصية اختيار المخططات السكنية بالدخول إلى صفحة الحلول السكنية والضغط على خيار “الأراضي السكنية” وتحديد موقعها وفق رغبات المستفيدين واحتياجاتهم أو الدخول على الرابط هنا تمهيدًا لإصدار تراخيص البناء خلال 6 أشهر وبنائها خلال 3 سنوات.

حلول إلكترونية:

وبيّن البرنامج أن ذلك يأتي في إطار استمراره وسعيه الدائم لاستحداث حلول إلكترونية تساعد في تسهيل الإجراءات على المواطنين الراغبين في تملك الأراضي والاستفادة من خيار “البناء الذاتي” عبر تطبيق الأجهزة الذكية لتوقيع العقد إلكترونيًّا دون الحاجة لمراجعة الفروع، إضافة إلى خدمة اختيار التصاميم النموذجية لمستفيدي “البناء الذاتي” وإصدار رخص البناء إلكترونيًّا عبر تطبيق “سكني”؛ بهدف تمكين المواطنين من الحصول على المسكن الملائم ورفع نسبة التملّك السكني إلى 70% وفقًا لمستهدفات برنامج الإسكان- أحد برامج رؤية المملكة 2030.

وكان برنامج سكني قد أتاح من خلال التطبيق ومنصته الإلكترونية خاصية اختيار المخطط السكني المناسب من قِبل مستفيدي الأراضي السكنية في مناطق المملكة كافة وفق رغباتهم واحتياجاتهم، ضمن إجراءات إلكترونية سهلة وميسرة تُسهّل تملك الأسر السعودية، إضافة إلى ما يوفره التطبيق من خدمات إلكترونية لمستفيدي البناء الذاتي ممن يمتلكون أراضي سكنية لبنائها من خلال اختيار التصاميم النموذجية التي يستعرضها التطبيق بالشراكة مع نخبة من المصممين المعماريين السعوديين.

شارك الخبر