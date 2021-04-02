فيديو.. سبب ارتفاع إصابات كورونا في السعودية خلال الأيام الماضية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

سلط أستاذ التخدير والعناية المركزة بجامعة الملك سعود الدكتور ناصر توفيق، الضوء على سبب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية في المملكة.

سبب الزيادة:

وأوضح توفيق خلال مداخلة هاتفية إلى قناة الإخبارية، اليوم الجمعة، أن من أهم الأسباب لانتشار الفيروس الفئة العمرية الأقل من عام 18 سنة، وهم الفئة المستثناة من التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا، مضيفًا أنهم هم من ينقلون الفيروس لعدم تقيدهم بالإجراءات الاحترازية.

احترازات:

وشدد على أهمية العودة مرة أخرى إلى تطبيق الاحترازات وأهمها منع التجمعات من خلال التقليل الذهاب إلى الأسواق، والمطاعم والحد من الخروج من المنزل، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات قد تحد من انتشار الفيروس، كما أنه لابد من التسريع من وتيرة التطعيم لكون اللقاح هو الجدار الأساسي للحماية من الإصابة بالفيروس.

كورونا في السعودية:

وكشفت وزارة الصحة عن تسجيل (728) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (404) حالات، كما تم تسجيل (8) وفيات جديدة.

وبذلك يصل إجمالي الحالات المؤكدة في السعودية إلى (391325) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (378873) حالة.

التوسع في تدشين مراكز اللقاحات: وكانت وزارة الصحة توسعت في تدشين المزيد من مراكز اللقاحات لتشمل جميع مناطق المملكة، وذلك مواصلة لجهودها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحدّ من انتشار فيروس كورونا، مهيبةً بالجميع إلى التسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح.

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