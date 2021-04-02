شكرا لقرائتكم خبر عن "الحج" ترصد مخالفين لتصاريح العمرة والصلاة بالحرم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رصدت وزارة الحج والعمرة، اليوم الجمعة، حالات متعددة من المعتمرين والمصلين الذين توافدوا إلى مراكز استقبال المعتمرين عند الحرم المكي ولا يحملون التصاريح النظامية المحددة بالوقت النظامي من خلال تطبيق اعتمرنا.

و صرح نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط ، أنه على الفور تم التنسيق مع الجهات المعنية والتوضيح للمخالفين بعدم صلاحية التصاريح الغير نظامية أو الغير ملتزمين بالقدوم حسب الوقت المحدد مسبقا، وذلك حفاظا على سلامتهم وسلامة قاصدي بيت الله الحرام، حيث يهدف اخذ التصريح النظامي من تطبيق اعتمرنا وقدومهم حسب الوقت المحدد الى تحقيق الطاقة التشغيلية الممكنة لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.

ودعا "مشاط" جميع قاصدي بيت الله الحرام الى ضرورة التأكد من حصولهم على التصريح النظامي من تطبيق اعتمرنا وعدم التعامل مع الجهات الغير رسمية والتي تتدعي اصدار التصاريح الوهمية وضرورة ابلاغ الجهات المختصة عنهم، كذلك أكد على ضرورة حضور المعتمرين والمصلين الحاملين التصاريح النظامية الى مراكز نقل التي قامت الوزارة باستحداثها لتقديم خدمات النقل الامن والالتزام بالأوقات المحددة مسبقا في التصريح وذلك حفاظا على سلامة الجميع وتقديم افضل الخدمات لهم.