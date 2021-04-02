شكرا لقرائتكم خبر عن الملاحة الجوية بالمملكة الخامس عالمياً في جائزة السلامة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت المنظمة العالمية لخدمات الملاحة الجوية عن فوز شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية بالمركز الخامس عالمياً في جائزة السلامة بعد منافسة مع عدد كبير من الشركات في العالم، وهي الشركة الوحيدة المدرجة ضمن القائمة النهائية لأفضل المشاركات العالمية على مستوى دول الخليج والشرق الأوسط.

ويعكس الفوز المكانة المهمة التي يحظى بها قطاع الطيران المدني في المملكة عالمياً، ويترجم اهتمامه المنصبّ لما يتعلق بالسلامة الجوية، وكفاءة الأداء للمراقبين الجويين، ويعزز مكانة الشركة السعودية بوصفها أحد رواد صناعة الطيران إقليمياً ودولياً.

وتطلق المنظمة العالمية للملاحة الجوية " CANSO " هذه الجائزة العالمية للشركات بهدف المساهمة في الحد من مخاطر الطيران خلال الاثني عشر شهرًا التي تسبق تقديمها سنوياً.

وتركز الملاحة الجوية السعودية على كل ما يتعلق بالسلامة حيث نفذت برامج متخصصة تهدف إلى تمتين ثقافة السلامة في جميع عملياتها وبمختلف منشآتها وإداراتها، والالتزام والمشاركة في السلامة وكفاءة السلامة للمراقبين الجويين وثقافة التقارير والتعلم وخطط الاتصال الداخلي والتوعية مما ينعكس على رفع مستوى سلامة الملاحة الجوية في المملكة.