رصد حالة شاب تعرض للعنف من والده

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

تفاعل مركز بلاغات العنف الأسري، مع ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول تعرض شاب للعنف من قبل والده.

رصد الحالة:

وأفاد مركز البلاغات، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، اليوم الجمعة، بأن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رصدت الحالة في مركز بلاغات العنف الأسري ووجهتها إلى الجهات ذات الاختصاص.

جدير بالذكر أن المركز يستقبل الاتصالات على مدار الساعة عبر الرقم “1919”.

العلاقات الزوجية:

وكذلك دعمًا لاستقرار الأسر وتوطيدًا للعلاقات الزوجية، يتيح مركز بلاغات العنف الأسري للمواطنين والمقيمين خدمة الاستشارات الأسرية، ذوات الخبرة والمعرفة الواسعة، في إطار من السرية والخصوصية التامة.



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