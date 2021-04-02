الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-02

فيديو.. النائب العام يزور أبطال الحد الجنوبي في النقاط القتالية المتقدمة

متابعات الخليج 365 - الرياض

قام النائب العام عضو هيئة كبار العلماء الشيخ سعود بن عبدالله المعجب بزيارة قيادة قوة جازان وقيادة قوة نجران والوحدات التابعة لهما والتقى أبطال الحد الجنوبي في النقاط القتالية المتقدمة لتقديم الدعم المعنوي لهم.

وقد رافق النائب العام وفد من النيابة العامة وفضيلة مدير عام الإدارة العامة للشؤون الدينية للقوات المسلحة الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز الحسيني، وسعادة المدعي العام للقوات المسلحة العميد عواض بن علي الثمالي.

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