شكرا لقرائتكم خبر عن «العنف الأسري»: رصدنا حالة تعرض شاب للعنف من والده ووجهناها لجهات الاختصاص والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - كشف مركز بلاغات العنف الأسري التابع لوزارة الموارد البشرية عبر حسابه على موقع «تويتر» بأنه تم رصد حالة تعرض شاب للعنف من قبل والده والتي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتم توجيهها إلى جهات الاختصاص

وقال مركز بلاغات العنف الأسري في تغريدته:«إشارة إلى ماتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول تعرض شاب للعنف من قبل والده، تود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التوضيح بأنه تم رصد الحالة في مركز بلاغات العنف الأسري وتوجيهها إلى الجهات ذات الإختصاص».