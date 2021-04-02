شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الحج والعمرة: رصد عدد من مخالفي إجراءات تصاريح العمرة والصلاة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صرح نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط بأن وزارة الحج والعمرة قامت اليوم الجمعة 20 شعبان 1442هـ برصد حالات عدة من المعتمرين والمصلين الذين توافدوا إلى مراكز استقبال المعتمرين عند الحرم المكي ولا يحملون التصاريح النظامية المحددة بالوقت النظامي من خلال تطبيق «اعتمرنا».

وعلى الفور تم التنسيق مع الجهات المعنية والتوضيح للمخالفين بعدم صلاحية التصاريح غير النظامية أو أنهم غير ملتزمين بالقدوم حسب الوقت المحدد مسبقاً، وذلك حفاظاً على سلامتهم وسلامة قاصدي بيت الله الحرام، إذ يهدف أخذ التصريح النظامي من تطبيق «اعتمرنا» وقدومهم حسب الوقت المحدد إلى تحقيق الطاقة التشغيلية الممكنة لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.

ودعا جميع قاصدي بيت الله الحرام إلى ضرورة التأكد من حصولهم على التصريح النظامي من تطبيق «اعتمرنا»، وعدم التعامل مع الجهات غير الرسمية التي تتدعي إصدار التصاريح الوهمية وضرورة إبلاغ الجهات المختصة عنهم، كذلك شدد على ضرورة حضور المعتمرين والمصلين الحاملين التصاريح النظامية إلى مراكز نقل التي قامت الوزارة باستحداثها لتقديم خدمات النقل الآمن والالتزام بالأوقات المحددة مسبقاً في التصريح؛ وذلك حفاظاً على سلامة الجميع وتقديم أفضل الخدمات لهم.