شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم».. تعلن آلية إنهاء العام الدراسي الحالي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - في الوقت الذي تستمر فيه الدراسة للتعليم العام عن بعد لهذا العام، تبدأ اختبارات الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي لطلاب وطالبات التعليم العام في شهر رمضان، وكان العام 1428هـ شهد آخر دوام للطلاب والطالبات بعد تعديل القواعد المنظمة للتقويم الدراسي وإقرار التقويم الدراسي للأعوام العشرة القادمة في ذلك الوقت بدءاً من العام الدراسي 1428/1429هـ حتى 1437/1438هـ. بقرار مجلس الوزراء آنذاك.

هذا وكشفت المتحدثة باسم وزارة التعليم بأن مواعيد الاختبارات لجميع المراحل في التعليم العام تم تحديدها بناءً على استفتاء وضعته وزارة التعليم في برنامج نور، وكذلك في وسائل التواصل الاجتماعي، إذ وصل عدد المشاركين فيه أكثر من 153 ألف مشارك، إضافة إلى التقارير المرفوعة من إدارات التعليم في جميع مدن ومحافظات المملكة، وبينت الشهري أن مواعيد اختبار المرحلة الابتدائية راعت أولياء الأمور العاملين؛ حرصاً من الوزارة على وجود الوالدين مع أبنائهم أثناء تأدية الاختبارات.

وأشارت الشهري إلى أن آلية الاختبارات ستكون بنفس الآلية المعتمدة في الفصل الدراسي الأول، كما ستقوم مكاتب التعليم بعملها في متابعة إنهاء الإجراءات فيما يخص الانتهاء من المقررات الدراسية وكذلك الاستعداد قبل بداية الاختبارات وأثناء سيرها.

وأعلنت وزارة التعليم اليوم (الجمعة) أن عملية استكمال ومراجعات مهارات طلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي وبداية اختبار الفصل الدراسي الثاني للمرحلة الابتدائية ستكون يوم الثلاثاء 9/1 من العام الحالي 1442هـ الموافق 13/4/2021، وستكون بداية اختبار الفصل الدراسي الثاني للمرحلتين المتوسطة والثانوية يوم الأحد الموافق 9/6 الموافق 18/4/2021.

وأشارت الوزارة أن بداية إجازة طلاب رياض الأطفال وطلاب المرحلة الابتدائية ومعلمي ومعلمات رياض الأطفال والصفوف الأول والثاني الابتدائي ستكون بنهاية دوام يوم الخميس 10 رمضان، فيما ستكون إجازة الطلاب في المرحلتين المتوسطة والثانوية بنهاية دوام يوم الخميس 17 رمضان 1442، وستكون بداية اختبار الدور الثاني لجميع المراحل الدراسية يوم الأحد الموافق 20 رمضان، وستكون بداية إجازة نهاية العام للهيئتين التعليمية والإدارية في جميع المراحل الدراسية بنهاية دوام يوم الخميس 24 رمضان 1442هـ الموافق 5/6/2021 مع اشتراط أنهاء جميع الأعمال وتسليم النتائج.

وأعلنت الوزارة أن توقيت اختبارات المرحلة الابتدائية (من الصف الثالث وحتى الصف السادس) في شهر رمضان المبارك من الساعة 3 إلى الساعة 5 عصراً.