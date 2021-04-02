شكرا لقرائتكم خبر عن كيف استعدت «محطة كدي» لاستقبال رمضان في الحرم المكي الشريف والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - اختبرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالتعاون مع الشركة السعودية للكهرباء والامن العام محطة كدي الكهربائية الاحتياطية الخاصة بتغذية الحرم المكي الشريف إذ قامت بتنفيذ تجربة (التغذية الكهربائية)، وذلك للتأكد من مدى جاهزية المحطة واستعدادها قُبيل موسم رمضان لهذا العام 1442هـ. وأوضح مدير الإدارة العامة للتشغيل والصيانة محسن السلمي في رئاسة شؤون الحرمين أن الإدارة قامت بالتأكيد على موثوقية سبل التغذية الكهربائية، ومحطات التغذية الرئيسية والفرعية بنظام محطات الموثوقية وأنظمة التغذية الكهربائية الاحتياطية مثل مولدات محطة كدي ونظام التيار المستمر لعدم انقطاع التغذية الكهربائية ولوحات النواقل الأوتوماتيكية بين وسائل التغذية المختلفة، مؤكداً أن خطة تشغيل التيار الكهربائي البديل في المسجد الحرام دورها الحفاظ على عدم تأثر الأحمال المهمة بانقطاع الشبكة الرئيسية لمغذيات شركة الكهرباء، وتتوفر داخل المسجد الحرام أنظمة لعدم انقطاع التيار (UPS) تكفي لتشغيل الكهرباء. وقال السلمي: إن محطة كدي ذات أهمية كبرى لضمان إمداد الحرم المكي بالطاقة الكهربائية الموجودة في الموقع إذ يصل عددها إلى 8 مولدات، وتبعد (3.5) كيلومتر جنوب المسجد الحرام، وهذه المولدات تعمل آلياً من خلال حاسب آلي خاص موجود في محطة الموثوقية (MV1)، التي بدورها تقوم باستشعار انقطاع مصادر التغذية الكهربائية للحرم المكي ويتم تشغيل المولدات آلياً لتأمين تغذية الحرم المكي الشريف.