شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تدين إطلاق المليشيات الحوثية الإرهابية طائرتين مسيرتين تجاه خميس مشيط والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أدانت مملكة البحرين إطلاق مليشيا الحوثي الإرهابية طائرتين مسيرتين تجاه مدينة خميس مشيط، في استهداف متواصل وممنهج للأعيان المدنية والمدنيين الآمنين، مشيدة بيقظة وجاهزية قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض الطائرتين وتدميرهما.

وأكدت وزارة خارجية مملكة البحرين تضامن مملكة البحرين مع المملكة العربية السعودية ودعمها في ما تتخذه من إجراءات وتدابير لردع هذه الاعتداءات الآثمة التي تتنافى مع مبادئ القانون الدولي الإنساني، وتبرهن على إصرار مليشيا الحوثي على مواصلة الحرب وتقويض الأمن والاستقرار الإقليمي.