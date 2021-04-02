شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تعلن آلية إنهاء العام الدراسي الحالي 1442هـ ومواعيد الاختبارات لجميع المراحل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلنت وزارة التعليم أن عملية استكمال ومراجعات مهارات طلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي وبداية اختبار الفصل الدراسي الثاني للمرحلة الابتدائية ستكون يوم الثلاثاء 1/9 من العام الحالي 1442 الموافق 13/4/2021، وستكون بداية اختبار الفصل الدراسي الثاني للمرحلتين المتوسطة والثانوية يوم الأحد 6/9 الموافق 18/4/2021.

وأشارت الوزارة إلى أن بداية إجازة طلاب رياض الأطفال وطلاب المرحلة ومعلمي ومعلمات رياض الأطفال والصفين الأول والثاني الابتدائي ستكون بنهاية دوام يوم الخميس 10 رمضان، فيما ستكون إجازة الطلاب في المرحلتين المتوسطة والثانوية بنهاية دوام يوم الخميس 17 رمضان 1442، فيما ستكون بداية اختبار الدور الثاني لجميع المراحل الدراسية يوم الأحد الموافق 20 رمضان، وستكون بداية إجازة نهاية العام للهيئتين التعليمية والإدارية في جميع المراحل الدراسية بنهاية دوام يوم الخميس 24 رمضان 1442 الموافق 5/6/2021، مع اشتراط أنهاء جميع الأعمال وتسليم النتائج.

وأعلنت الوزارة أن توقيت اختبارات المرحلة الابتدائية (من الصف الثالث وحتى الصف السادس) في شهر رمضان المبارك من الساعة 3 إلى الساعة 5 عصراً.

وأشارت الوزارة إلى أنه فيما يخص الصفوف الدراسية (الأول والثاني الابتدائي ورياض الأطفال)، فإنه يتم إنهاء المناهج الدراسية في موعد أقصاه يوم الخميس 1442/8/26، واستكمال تقويم أداء الطلاب في جميع معايير التقويم المدرجة في نظام نور لجميع المقررات الدراسية للفصل الدراسي الثاني حتى يوم الإثنين 30/8/1442هـ، ورصد النتائج في نظام نور وإصدار إشعارات نتائج الطلاب المجتازين معايير التقويم يوم الإثنين 30/8/1442 هـ، فيما يتم إعداد خطط المعالجة والدعم وتنفيذها بدءاً من يوم الثلاثاء 1/9/1442هـ.

وأضافت الوزارة أنه فيما يخص الصفوف الدراسية (من الصف الثالث وحتى الصف السادس الابتدائي، فإنه يتم استكمال تقويم أداء الطلاب في مواد التقويم المستمر وأعمال الفصل الدراسي الثاني في مواد الدراسات الإسلامية، اللغة العربية، الرياضيات الدراسات الاجتماعية والمواطنة (قبل يوم الخميس 26/8/1442هـ، ويتم إعداد أسئلة الاختبارات ونماذج الإجابة وتسليمها لإدارة المدرسة قبل نهاية دوام يوم الإثنين 23/8/1442هـ.

إنهاء المناهج الدراسية في موعد أقصاه يوم الخميس 26/8/1442هـ، ويتم استكمال تقويم أداء الطلاب في جميع معايير التقويم المدرجة في نظام نور في المواد التي تقوم تقويماً مستمراً.

رصد درجات أعمال السنة للفصل الدراسي الثاني في موعد أقصاه يوم الإثنين، ورصد النتائج في نظام نور وإصدار إشعارات نتائج الطلاب يوم الخميس 1442/9/10هـ

استمرار الدراسة في أيام الاختبارات المحددة في شهر رمضان، مع تقديم حصص دراسية للمراجعات وتعزيز المهارات، وتنفيذ الاختبارات ضمن اليوم الدراسي الذي يبدأ من الساعة 3 إلى 5 عصراً.وأضافت التعليم أنه فيما يخص المرحلتين المتوسطة والثانوية، فإنه يتم إعداد أسئلة الاختبارات ونماذج الإجابة وتسليمها لإدارة المدرسة قبل نهاية دوام 26/8/1442، ويتم إنهاء المناهج الدراسية في موعد أقصاه يوم الخميس 1442/8/26

وأضافت التعليم بأنه يتم استكمال تقويم الطلاب في جميع المواد التي تقوم تقويماً مستمراً يوم الإثنين 1442/8/30

فيما يتم استكمال تقويم الطلاب في أعمال الفصل الدراسي الثاني لمواد الاختبارات في موعد أقصاه يوم الإثنين 30/8/1442هـ، أما تنفيذ اختبارات المواد الشفوية والعملية فيبدأ من يوم الثلاثاء 1442/9/1 إلى يوم الخميس 3/9/1442هـ وتنفيذ اختبارات الطلاب بدءا من يوم الأحد 6/9/1442هـ إلى يوم الثلاثاء 15/9/1442هـ

فيما يتم رصد النتائج في نظام نور وإصدار شهادات الطلاب يوم الخميس 17/9/1442هـ

وأكدت وزارة التعليم استمرار الدراسة في أيام الاختبارات المحددة في شهر رمضان، مع تقديم حصص دراسية للمراجعات وتعزيز المهارات، وتنفيد الاختبارات ضمن اليوم الدراسي الذي يبدأ 10:30 صباحاً إلى 2:30 ظهراً، على أن ينفذ الاختبار خلال الفترة من الساعة 12:30 إلى 2:30 ظهراً.وأوضحت وزارة التعليم أن على إدارات وأقسام الإشراف التربوي ومكاتب التعليم إيقاف جميع الأنشطة اللاصفية والبرامج التدريبية واللقاءات والفعاليات تحقيقاً للمصلحة التعليمية، وتركيز المحتوى في كافة المواد الدراسية بما يتناسب مع الحصص المتبقية ويضمن تحقيق المهارات الأساسية ويحد من الفاقد التعليمي مع اطلاع أولياء الأمور عليها لضمان مساهمتهم الفعالة في دعم تعليم الطلاب، ورصد درجات السلوك والمواظبة للطلاب في نظام نور، والإعلان عن جدول ومواعيد الاختبارات وإتاحتها على منصة مدرستي قبل فترة الاختبارات بوقت كافٍ، مع حصر الطلاب ذوي الظروف الذين يتطلب أداؤهم الاختبارات حضوریاً والاستعداد لاتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية الوقائية المطلوبة.

وأكدت وزارة التعليم على ضرورة متابعة المشرفين التربويين للمعلمين في تجوید نماذج الأسئلة وفق الضوابط المحددة لذلك، وتنفيذ خطط المعالجة والدعم للطلاب خلال الفترة التي تسبق الاختبارات النهائية، إضافة إلى تنفيذ خطط مراجعة المواد واستكمال تقويم الطلاب في كافة المواد بجميع المراحل الدراسية ورصد الدرجات في نظام نور وإنهاء أعمال الفصل الدراسي الثاني في الأوقات المحددة.

وفيما يخص إجازة شاغلي الوظائف التعليمية والإدارية في الوزارة وإدارات التعليم ومكاتب التعليم، فإنه يصنف شاغلو الوظائف التعليمية والإدارية في جهاز الوزارة وإدارات التعليم ومكاتب التعليم إلى 4 فئات، وتكون إجازاتهم كالتالي:

الفئة الأولي «شاغلو الوظائف التعليمية في جهاز الوزارة»، والفئة الثانية «شاغلو الوظائف التعليمية في إدارات التعليم الذين تقل نسبة عملهم الميداني في زيارات المدارس عن 60%»، فتكون إجازاتهم الاعتيادية 36 يوماً في السنة ويحق لهم الاحتفاظ بها أو بجزء منها وفق تنظيم الإجازات في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. مشيراً إلى أن نسبة 60% من الأعمال تحسب وفق المعادلة التالية (مجموع الزيارات الفعلية للمدارس في الفصل الدراسي الواحد + عدد الأيام في الفصل الدراسي الواحد *100)

أما الفئة الثالثة «شاغلو الوظائف التعليمية في إدارات التعليم وفي مكاتب التعليم، الذين تزيد نسبة عملهم الميداني في زيارات المدارس عن (60 %)». والفئة الرابعة «مديرو مكاتب التعليم ومساعدوهم وشاغلو الوظائف الإدارية بمكاتب التعليم»، فتبدأ إجازاتهم بنهاية دوام الخميس 24 رمضان 1442هـ بعد إنهاء جميع أعمال العام الدراسي وإكمال متطلبات الاستعداد للعام الدراسي 1443هـ.

وأضافت الوزارة بأنه يتمتع الإداريون والإداريات في الوزارة وإدارات التعليم بإجازاتهم وفق تنظيم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.