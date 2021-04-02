السعودية | منذ 7 أشهر.. السعودية تسجل أعلى حصيلة يومية بإصابات كورونا

شكرا لقرائتكم منذ 7 أشهر.. السعودية تسجل أعلى حصيلة يومية بإصابات كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - سجلت المملكة العربية السعودية أعلى حصيلة يومية بإصابات فيروس كورونا منذ 7 أشهر.

يأتي هذا في وقت تشهد السعودية خلال الآونة الأخيرة ارتفاعاً ملحوظاً في العدد المسجل لحالات كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة⁩ السعودية على تويتر الجمعة عن تسجيل 728 إصابة جديدة بكوفيد-19، و8 وفيات و404 حالة شفاء ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 378,873.

هذه الأسباب

يشار إلى أن الوزارة كانت حذرت الشهر الماضي، من أن العالم برمته يشهد ارتفاعا في الإصابات، داعية إلى التقيد بالإجراءات.

إلى ذلك، أكدت أن التجمعات وعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية سبب زيادة أعداد الإصابات في المملكة، مشددة على أهمية التقيد بالتدابير الوقائية مثل: ارتداء الكمامة، والتباعد الاجتماعي، وتعقيم الأيدي، وعدم المصافحة، للحد من انتشار الفيروس، وذلك حفاظا على صحة وسلامة الجميع.

دعوات لأخذ اللقاح

يذكر أن السلطات الصحية المعنية بمكافحة الجائحة دأبت منذ أشهر عدة على افتتاح مراكز تطعيم في عدد من المناطق السعودية داعية المواطنين إلى أخذ اللقاح.

كما نصحت جميع المواطنين والمقيمين في المملكة بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية، والخدمات، ومعرفة مستجدات الفيروس.