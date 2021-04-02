إجراءات إنهاء الفصل الدراسي الثاني للابتدائية ورياض الأطفال.. «التعليم» تعلن التفاصيل

أوضحت وزارة التعليم، اليوم الجمعة، إجراءات إنهاء العام الدراسي 1442 هـ، للمرحلة الابتدائية ورياض الأطفال.

وذكرت الوزارة- عبر تويتر- أنه بالنسبة للصفوف الدراسية الأول والثاني الابتدائي ورياض الأطفال، سيكون كالتالي:

ـ إنهاء المناهج الدراسية في موعد أقصاه يوم الخميس 26 شعبان.

ـ استكمال تقويم أداء الطلاب في جميع معايير التقويم المدرجة في نظام (نور) لجميع المقررات الدراسية للفصل الدراسي الثاني حتى يوم الإثنين 30 شعبان.

ـ رصد النتائج في نظام (نور) وإصدار إشعارات نتائج الطلاب المجتازين لمعايير التقويم يوم الإثنين 30 شعبان.

ـ إعداد خط ط المعالجة والدعم وتنفيذها بدءًا من يوم الثلاثاء 1 رمضان.

وأشارت وزارة التعليم إلى أن إجراءات إنهاء الفصل الدراسي الثاني للصفوف الدراسية، من الصف الثالث وحتى الصف السادس الابتدائي، كالتالي:

ـ استكمال تقويم أداء الطلاب في مواد التقويم المستمر وأعمال الفصل الدراسي الثاني في مواد الدراسات الإسلامية، واللغة العربية، والرياضيات، والدراسات.

الاجتماعية والمواطنة، قبل يوم الخميس 26 شعبان.

ـ إعداد أسئلة الاختبارات ونماذج الإجابة وتسليمها لإدارة المدرسة قبل نهاية دوام يوم الإثنين 23 شعبان.

ـ إنهاء المناهج الدراسية في موعد أقصاه يوم الخميس 26 شعبان.

ـ استكمال تقويم أداء الطلاب في جميع معايير التقويم المدرجة في نظام (نور) في المواد التي تقوم تقويما مستمرا.

ـ رصد درجات أعمال السنة للفصل الدراسي الثاني في موعد أقصاه يوم الإثنين 30 شعبان.

ـ رصد النتائج في نظام (نور) وإصدار إشعارات نتائج الطلاب يوم الخميس 10 رمضان.

ـ استمرار الدراسة في أيام الاختبارات المحددة في شهر رمضان، مع تقديم حصص دراسية للمراجعات وتعزيز المهارات، وتنفيذ الاختبارات ضمن اليوم الدراسي الذي يبدأ من الساعة الثالثة عصرا وحتى الخامسة عصرًا.

وأوضحت الوزارة أن توزيع الدرجات للفصل الدراسي الثاني والدور الثاني، يكون وفق ما ورد في دليل (توزيع درجات المواد الدراسية للتعليم عن بعد).

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