وزارة التعليم: مواعيد الدراسة واختبارات المرحلتين المتوسطة والثانوية في رمضان

أعلنت وزارة التعليم، مواعيد الدراسة والاختبارات للمرحلتين المتوسطة والثانوية، في شهر رمضان المبارك.

وقال الحساب الرسمي لوزارة التعليم عبر موقع «تويتر»: «وزارة التعليم تُعلن عن تحديد مواعيد الدراسة والاختبارات للمرحلتين المتوسطة والثانوية في شهر رمضان المبارك، وتبدأ من الساعة 10:30 صباحًا وحتى الساعة 2:30 ظهرًا، على أن يبدأ الاختبار من الساعة 12:30 ظهرًا».

بينما جاءت إجراءات العام الدراسي 1442هـ، كما هو موضح بالصورة الآتية:

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