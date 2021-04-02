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وزارة التعليم: مواعيد الدراسة واختبارات المرحلتين المتوسطة والثانوية في رمضان

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الرياض - محمد عبدالله - تبدأ من الساعة 10:30 صباحًا وحتى 2:30 ظهرًا..

أعلنت وزارة التعليم، مواعيد الدراسة والاختبارات للمرحلتين المتوسطة والثانوية، في شهر رمضان المبارك.

وقال الحساب الرسمي لوزارة التعليم عبر موقع «تويتر»: «وزارة التعليم تُعلن عن تحديد مواعيد الدراسة والاختبارات للمرحلتين المتوسطة والثانوية في شهر رمضان المبارك، وتبدأ من الساعة 10:30 صباحًا وحتى الساعة 2:30 ظهرًا، على أن يبدأ الاختبار من الساعة 12:30 ظهرًا».

بينما جاءت إجراءات العام الدراسي 1442هـ، كما هو موضح بالصورة الآتية:

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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