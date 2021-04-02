وزارة الصحة: ارتفاع عدد الإصابات الحرجة بكورونا إلى 735.. والنشطة 5768

كشفت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن ارتفاع عدد الحالات النشطة المصابة بفيروس كورونا المستجد في المملكة إلى 5768 حالة، فيما بلغت الحالات الحرجة 735 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم، عن تسجيل 728 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتم تسجيل 8 حالات وفاة جديدة، و404 حالات تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

في المقابل، ارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 391325، وبلغ إجمالي حالات التعافي حتى الآن 378873، بينما وصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 6684حالة.

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