تحقيقات مع عصابة أعدت وكرًا للدعارة وابتزاز الشباب عبر مواقع التواصل

أعلنت النيابة العامة، اليوم الجمعة، استكمال التحقيق مع تنظيم عصابي لسرقة وابتزاز الشباب في مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت النيابة العامة- وفقًا لقناة الإخبارية- أن التشكيل العصابي استدرج الشباب لشقة معدة لابتزازهم، بعد تصويرهم في أوضاع مشينة.

وأضافت النيابة أن المتهمين أعدوا وكرًا للدعارة وروجوا لها عبر حساباتهم الإباحية، مشيرة إلى أن التنظيم مكون من 3 متهمين قاموا بجرائم اعتداء على العرض والأخلاق.

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