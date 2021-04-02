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تحقيقات مع عصابة أعدت وكرًا للدعارة وابتزاز الشباب عبر مواقع التواصل

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الرياض - محمد عبدالله - النيابة العامة: بعد تصويرهم في أوضاع مشينة

أعلنت النيابة العامة، اليوم الجمعة، استكمال التحقيق مع تنظيم عصابي لسرقة وابتزاز الشباب في مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت النيابة العامة- وفقًا لقناة الإخبارية- أن التشكيل العصابي استدرج الشباب لشقة معدة لابتزازهم، بعد تصويرهم في أوضاع مشينة.

وأضافت النيابة أن المتهمين أعدوا وكرًا للدعارة وروجوا لها عبر حساباتهم الإباحية، مشيرة إلى أن التنظيم مكون من 3 متهمين قاموا بجرائم اعتداء على العرض والأخلاق.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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