بطرق آمنة.. «المرور» يوجه 5 نصائح لتجاوز الازدحام على الطرق

وجه الحساب الرسمي للمرور السعودي، عبر موقع «تويتر» نصائح لتجاوز الازدحام المروري بأمان، مشددًا على ضرورة إتباع تنظيمات السير على الطريق.

وجاءت النصائح كالآتي:

- تجنب التجاوز عبر كتف الطريق.

- أعط أفضلية العبور لمركبات الطوارئ.

- حافظ على تركيزك وابتعد عن استخدام الجوال.

- اترك مسافة آمنة بينك وبين المركبة التي أمامك.

- التزم بمسارك ولا تنتقل بين المسارات حتى وإن كان حركتها أسرع.

اقرأ أيضًا:

«المرور السعودي» يلقي القبض على سائق مركبة بعد ارتكابه عدة مخالفات