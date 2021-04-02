اخبار السعوديه

بطرق آمنة.. «المرور» يوجه 5 نصائح لتجاوز الازدحام على الطرق

0 نشر
0 تبليغ

الرياض - محمد عبدالله - شدد على ضرورة إتباع تنظيمات السير..

وجه الحساب الرسمي للمرور السعودي، عبر موقع «تويتر» نصائح لتجاوز الازدحام المروري بأمان، مشددًا على ضرورة إتباع تنظيمات السير على الطريق.
وجاءت النصائح كالآتي:

-    تجنب التجاوز عبر كتف الطريق.

-    أعط أفضلية العبور لمركبات الطوارئ.

-    حافظ على تركيزك وابتعد عن استخدام الجوال.

-    اترك مسافة آمنة بينك وبين المركبة التي أمامك.

-    التزم بمسارك ولا تنتقل بين المسارات حتى وإن كان حركتها أسرع.

اقرأ أيضًا:

«المرور السعودي» يلقي القبض على سائق مركبة بعد ارتكابه عدة مخالفات

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا