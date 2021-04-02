بطرق آمنة.. «المرور» يوجه 5 نصائح لتجاوز الازدحام على الطرق

الرياض - محمد عبدالله - شدد على ضرورة إتباع تنظيمات السير..
وجه الحساب الرسمي للمرور السعودي، عبر موقع «تويتر» نصائح لتجاوز الازدحام المروري بأمان، مشددًا على ضرورة إتباع تنظيمات السير على الطريق.
وجاءت النصائح كالآتي:
- تجنب التجاوز عبر كتف الطريق.
- أعط أفضلية العبور لمركبات الطوارئ.
- حافظ على تركيزك وابتعد عن استخدام الجوال.
- اترك مسافة آمنة بينك وبين المركبة التي أمامك.
- التزم بمسارك ولا تنتقل بين المسارات حتى وإن كان حركتها أسرع.
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