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إحباط تهريب 9 ملايين و500 ألف قرص مخدر.. وضبط 4 مواطنين

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الرياض - محمد عبدالله - الداخلية اتخذت الإجراءات النظامية الأولية بحقهم

أعلنت وزارة الداخلية، إحباط محاولة تهريب 9,504,000 قرص إمفيتامين مخبأة باحترافية في ألواح خشبية (باركيه).

وقالت وزارة الداخلية، إنها تمكنت من القبض على المتورطين في عملية تهريب الأقراص المخدرة، وهم 4 مواطنين ومقيمان من الجنسية السورية، مشيرة إلى أنها اتخذت الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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