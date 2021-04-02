إحباط تهريب 9 ملايين و500 ألف قرص مخدر.. وضبط 4 مواطنين

أعلنت وزارة الداخلية، إحباط محاولة تهريب 9,504,000 قرص إمفيتامين مخبأة باحترافية في ألواح خشبية (باركيه).

وقالت وزارة الداخلية، إنها تمكنت من القبض على المتورطين في عملية تهريب الأقراص المخدرة، وهم 4 مواطنين ومقيمان من الجنسية السورية، مشيرة إلى أنها اتخذت الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.