اعتماد تعديلات هيئة المساحة والمعلومات الجيومكانية.. وخضوع منسوبيها لنظام العمل والتأمينات

نشرت جريدة أم القرى، اليوم الجمعة، قرار مجلس الوزراء بتعديل تنظيم الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية

وأوضح مجلس الوزراء في قراره، تعديل تنظيم الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، الموافق عليه بالبند (أولًا) من قرار مجلس الوزراء رقم (90) وتاريخ 5/ 2/ 1442هـ، وذلك على النحو الآتي:

أولًا: تعديل صدر المادة (الثامنة) من التنظيم، ليصبح بالنص الآتي: «يكون للهيئة رئيس يعين بقرار من المجلس، بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية، وهو المسؤول التنفيذي عن إدارة الهيئة، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه التنظيم، ويمارس بوجه خاص الصلاحيات والاختصاصات الآتية……».

ثانيًا: تعديل المادة (التاسعة) من التنظيم، لتصبح بالنص الآتي: «يخضع منسوبو الهيئة لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية».

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