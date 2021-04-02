اكتشاف حالات كورونا بين المصلين يغلق 11 مسجدًا في 5 مناطق

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية، اليوم الجمعة، 11 مسجدًا مؤقتًا في 5 مناطق بعد ثبوت 11 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 54 يومًا 441 مسجدًا تم فتح 416 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وبينت الوزارة في تقرير صادر اليوم الجمعة عبر موقعها الرسمي، أن المساجد المغلقة أربعة مساجد في منطقة القصيم تم رصد أربع حالات إصابة بها، وثلاث مساجد بمنطقة مكة المكرمة تم رصد ثلاث حالات إصابة بها، ومسجدان بمنطقة الرياض تم رصد حالتي إصابة بها، ومسجد بمنطقة الحدود الشمالية ومسجد بمنطقة الجوف.

كما أشارت الوزارة إلى إعادة فتح 11 مسجدا ثلاثة بمنطقة الرياض وثلاثة بمنطقة مكة المكرمة ومسجدين بالمنطقة الشرقية ومسجد بمنطقة الجوف ومسجدا بمنطقة الحدود الشمالية ومسجدا بمنطقة القصيم وذلك بعد اكتمال كل الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

ودعت الوزارة في ختام بيانها اليومي المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية لسلامة وصحة مرتادي بيوت الله.