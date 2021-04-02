إجازات شاغلي الوظائف التعليمية والإدارية.. الوزارة تعلن المواعيد التفصيلية

أعلنت وزارة التعليم، اليوم الجمعة، مواعيد إجازة شاغلي الوظائف التعليمية والإدارية في الوزارة، وإدارات التعليم، ومكاتب التعليم.

وأشارت الوزارة إلى أنه يصنف شاغلو الوظائف التعليمية والإدارية في جهاز الوزارة وإدارات التعليم ومكاتب التعليم، إلى أربع فئات، وتكون إجازاتهم كالتالي:

ـ الفئة الأولى: شاغلو الوظائف التعليمية في جهاز الوزارة.

الفئة الثانية: شاغلو الوظائف التعليمية في إدارات التعليم الذين تقل نسبة عملهم الميداني في زيارات المدارس عن (60%).

الفئة الثالثة: شاغلو الوظائف التعليمية في إدارات التعليم وفي مكاتب التعليم، الذين تزيد نسبة عملهم الميداني في زيارات المدارس على (60%).

الفئة الرابعة: مديرو مكاتب التعليم ومساعدوهم وشاغلو الوظائف الإدارية بمكاتب التعليم.

وأوضحت الوزارة أنه تحسب 60% في كل فصل دراسي وفق المعادلة التالية: (مجموع

الزيارات الفعلية للمدارس في الفصل الدراسي الواحد «على» عدد الأيام في الفصل الدراسي الواحد «في» 100).

وتكون الإجازة السنوية للفئتين الأولى والثانية كالتالي:

ـ تكون إجازتهم الاعتيادية (36) يومًا في السنة، ويحق لهم الاحتفاظ بها أو بجزء منها وفق تنظيم الإجازات في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وتكون الإجازة السنوية للفئتين الثالثة والرابعة كالتالي:

ـ تبدأ إجازتهم بنهاية دوام يوم الخميس 24 رمضان، الموافق 6 مايو 2021م، بعد إنهاء جميع أعمال العام الدراسي 1442هـ، وإكمال متطلبات الاستعداد للعام الدراسي 1443هـ.

وأوضحت وزارة التعليم أن الإداريين والإداريات في الوزارة وإدارات التعليم، يتمتعون بإجازاتهم وفق تنظيم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

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