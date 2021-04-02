3 مشاريع سياحية وترفيهية في شاطئ العقير

وقف أمين الأحساء، المهندس عصام الملا، أمس، على 3 مشاريع سياحية وترفيهية جديدة في شاطئ العقير السياحي، مؤكدا أن الأمانة تعمل على التطوير المستمر للشاطئ، تعزيزا للجانب الترفيهي، وتدعيما للقطاع السياحي، ومبينا أن الشاطئ من مستهدفات تحقيق «رؤية المملكة 2030»، بوصفه نقطة جذب سياحي واعدة، نظير ما يمتلكه من مقومات مستدامة للمشاريع السياحية الجاذبة للمستثمرين، وهي:

1- مشروع إنشاء الشاطئ المعياري، الذي تنفذه الأمانة بالشراكة مع هيئة تطوير المنطقة الشرقية، ضمن مبادرة «أنسنة المدن» الهادفة إلى تعزيز البعد الإنساني، وخلق بيئة ملائمة، ويقع في الجزء الشرقي من الشاطئ على مساحة 80 ألف متر مربع، بطاقة استيعابية تزيد على 3 آلاف زائر يوميا، ويشتمل على أنشطة ترفيهية ورياضية استثمارية، ومناطق تشميس وأخرى للسباحة، وموقع لرياضة الكياك، وموقع لكرة الطائرة الشاطئية، ومناطق للتأمل والاسترخاء، ومنطقة فاعليات، ومواقع للمقاهي ونقاط البيع والمطاعم العالمية.

2- مسرح العقير، ويقع على مساحة 50 ألف متر مربع، ويضم إلى جواره 7 بحيرات ويستوعب 9 آلاف مشاهد، لإقامة الفاعليات السياحية والوطنية، والأنشطة الأخرى.

3- التوسع في المواقف الخاصة بالمركبات المتنقلة (عربات الكرفانات)، والعمل على زيادة الخدمات فيها، نظير ما يشهده الموقع من توافد أعداد كبيرة من السائحين، على مساحة 21 ألف متر مربع، ويضم بحيرة مزودة بنافورة بمساحة 490 مترا مربعا، ونقاطا لاستخدام مياه الغسل وتصريف مياه الصرف الصحي، وألعاب أطفال، واستراحة مشتركة للمناسبات بمساحة 160 مترا مربعا، واستيعاب 50 شخصا، وملعبا لكرة الطائرة، وتم تركيب الإنارة وزراعة المسطحات الخضراء والأشجار.