إحباط تهريب 9.5 ملايين قرص إمفيتامين إلى المملكة

صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن التخطيط لتهريب المواد المخدرة إلى المملكة أسفرت عن إحباط محاولة تهريب (9,504,000) قرص إمفيتامين مخدر مخبأة داخل شحنة ألواح خشبية (باركيه). وأوضح النقيب النجيدي أن رجال المكافحة تمكنوا من الإحاطة بالشبكة الإجرامية والقبض على المتورطين فيها وعددهم (6) متهمين بينهم (4) مواطنين ومقيمان من الجنسية السورية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم للنيابة العامة.



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