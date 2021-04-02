استكمال التحقيق مع تنظيم عصابي لإبتزاز الشباب في مواقع التواصل

وأسفرت تحقيقات دائرة التحقيق في جرائم الاعتداء على العرض والأخلاق بالنيابة العامة عن توجيه الاتهام لثلاثة متهمين بتكوين تشكيل عصابي امتهن إعداد وكر للدعارة، والترويج له في مواقع التواصل الاجتماعي، واستدراج الشباب لسرقتهم بالإكراه وابتزازهم بعد تصويرهم عنوة في أوضاع مشينة.
وقد اعترف المتهمون بما نسب إليهم وتمت المصادقة شرعاً على اعترافاتهم في القضية، وسيطالب الادعاء العام بالعقوبات المغلظة المشددة بحقهم.
وأكدت النيابة العامة أنها وبالتعاون مع الجهات المختصة تتابع وترصد كل ما من شأنه المساس بالقيم الدينية والآداب العامة، وستطالب بأشد العقوبات تجاه مرتكبيها في ضوء الحماية الجنائية المقررة نظاما.
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