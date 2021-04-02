السعودية اليوم / الصحة: إجمالي عدد جرعات لقاح فيروس كورونا تجاوز أربعة ملايين وست مئة ألف جرعة



الرياض 20 شعبان 1442 هـ الموافق 02 إبريل 2021 م واس

تجاوزت عدد جرعات لقاح فيروس

ودعت وزارة الصحة الجميع إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق (صحتي) للحصول على لقاح (كورونا)؛ حفاظًا على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع، مشددةً في الوقت ذاته على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وفي نفس السياق سجلت وزارة الصحة خلال الـ24 ساعة الماضية (728) حالة مؤكدة وتعافي(404) حالات، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (5768) حالة منها (735) حالة حرجة، ووصل عدد الإصابات في المملكة (391325) حالة، وعدد حالات التعافي (378873) حالة ، فيما سجلت (8) حالات وفاة، ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى (6684) حالة "يرحمهم الله جميعاً" .

ونصحت الوزارة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

// انتهى //

16:46ت م

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الرياض 20 شعبان 1442 هـ الموافق 02 إبريل 2021 م واستجاوزت عدد جرعات لقاح فيروس كورونا "كوفيد 19" في المملكة أربعة ملايين وست مئة ألف جرعة حتى الآن، عبر أكثر من 500 مركز للقاح في جميع المناطق.ودعت وزارة الصحة الجميع إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق (صحتي) للحصول على لقاح (كورونا)؛ حفاظًا على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع، مشددةً في الوقت ذاته على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.وفي نفس السياق سجلت وزارة الصحة خلال الـ24 ساعة الماضية (728) حالة مؤكدة وتعافي(404) حالات، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (5768) حالة منها (735) حالة حرجة، ووصل عدد الإصابات في المملكة (391325) حالة، وعدد حالات التعافي (378873) حالة ، فيما سجلت (8) حالات وفاة، ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى (6684) حالة "يرحمهم الله جميعاً" .ونصحت الوزارة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).// انتهى //16:46ت م0076

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