السعودية اليوم / الشؤون الإسلامية تغلق 11 مسجد مؤقتاً في 5 مناطق بعد ثبوت حالات إصابة كورونا وتعيد فتح 11 مسجداً



الرياض 20 شعبان 1442 هـ الموافق 02 إبريل 2021 م واس

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم 11 مسجد مؤقتاً في 5 مناطق بعد ثبوت حالات إصابة بفيروس

وبينت الوزارة أن المساجد المغلقة أربعة مساجد في منطقة القصيم ، وثلاثة مساجد بمنطقة مكة المكرمة ، ومسجدان بمنطقة الرياض ، ومسجد بمنطقة الحدود الشمالية ، ومسجد بمنطقة الجوف .

وأشارت إلى إعادة فتح 11 مسجد ثلاثة بمنطقة الرياض وثلاثة بمنطقة مكة المكرمة ومسجدان بالمنطقة الشرقية ومسجد بمنطقة الجوف ومسجد بمنطقة الحدود الشمالية ومسجد بمنطقة القصيم وذلك بعد اكتمال جميع الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

ودعت الوزارة في ختام بيانها اليومي المصلين ومنسوبي المساجد إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية لسلامة وصحة مرتادي بيوت الله .

// انتهى //

16:35ت م

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الرياض 20 شعبان 1442 هـ الموافق 02 إبريل 2021 م واسأغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم 11 مسجد مؤقتاً في 5 مناطق بعد ثبوت حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما أغلق خلال 54 يوماً 441 مسجداً فُتح 416 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.وبينت الوزارة أن المساجد المغلقة أربعة مساجد في منطقة القصيم ، وثلاثة مساجد بمنطقة مكة المكرمة ، ومسجدان بمنطقة الرياض ، ومسجد بمنطقة الحدود الشمالية ، ومسجد بمنطقة الجوف .وأشارت إلى إعادة فتح 11 مسجد ثلاثة بمنطقة الرياض وثلاثة بمنطقة مكة المكرمة ومسجدان بالمنطقة الشرقية ومسجد بمنطقة الجوف ومسجد بمنطقة الحدود الشمالية ومسجد بمنطقة القصيم وذلك بعد اكتمال جميع الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.ودعت الوزارة في ختام بيانها اليومي المصلين ومنسوبي المساجد إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية لسلامة وصحة مرتادي بيوت الله .// انتهى //16:35ت م0074

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