السعودية اليوم / أمانة جدة ترصد 283 مخالفة للإجراءات الاحترازية من كورونا



جدة 20 شعبان 1442 هـ الموافق 02 إبريل 2021 م واس

نفذت أمانة محافظة جدة أمس الخميس مع الجهات المعنية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس

وأوضحت الأمانة أن الفرق الميدانية رصدت 166 مخالفة في نطاق 19 بلدية فرعية ، مؤكدة تواصل الجهود لمتابعة تطبيق للإجراءات الوقائية .

// انتهى //

16:17ت م

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جدة 20 شعبان 1442 هـ الموافق 02 إبريل 2021 م واسنفذت أمانة محافظة جدة أمس الخميس مع الجهات المعنية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ،4234 جولة رقابية أسفرت عن إغلاق 117 منشأة تجارية خالفت تعليمات التدابير الوقائية.وأوضحت الأمانة أن الفرق الميدانية رصدت 166 مخالفة في نطاق 19 بلدية فرعية ، مؤكدة تواصل الجهود لمتابعة تطبيق للإجراءات الوقائية .// انتهى //16:17ت م0073

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