السعودية اليوم / محافظ المواصفات السعودية يزور عدداً من مصانع المنتجات الكهربائية والإلكترونية بالرياض



الرياض 20 شعبان 1442 هـ الموافق 02 إبريل 2021 م واس

زار معالي محافظ الهيئة

وتضمنت الزيارة التي شارك فيها عدد من مسؤولي المواصفات السعودية، مصنع شركة الفنار للمنتجات الكهربائية، وكذلك مصنع شركة LG للإلكترونيات، حيث اشتملت الزيارة على جولات تفقدية لخطوط الإنتاج ولقاءات مع المسؤولين بهذه المصانع والفنيين المختصين بالإنتاج.

من جهته أكد محافظ المواصفات السعودية أن هذه الجولة تأتي استجابة للتوجيهات السامية الكريمة بضرورة العمل على التواصل المستمر مع المنشآت الوطنية والاطلاع عن قرب على التحديات التي تواجه الصناعة الوطنية والقطاع الخاص السعودي كونه أحد أهم الأذرع الوطنية في المرحلة الحالية لتعزيز قدرات المملكة ومواصلة مسيرة التنمية المستدامة.

وشدد القصبي على دعم المواصفات السعودية لجميع المصانع والمنشآت الوطنية من أجل ترجمة تطلعات قيادتنا الرشيدة في تفعيل دور القطاع الخاص، ورفع مستوى جودة الصناعة السعودية، والمشاركة بفعالية في برنامج صنع في السعودية الذي أطلقه سمو ولي العهد خلال الفترة الماضية.

وجدد محافظ المواصفات السعودية التزام الهيئة بالعمل على التواصل المستمر مع جميع المستفيدين من خدماتها، والعمل سويا على مواجهة التحديات، وتطوير الصناعة والخدمات الوطنية بالشكل الذي يساعد على ترجمة أهداف وتطلعات المملكة وقيادتها الرشيدة.

// انتهى //

15:49ت م

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الرياض 20 شعبان 1442 هـ الموافق 02 إبريل 2021 م واسزار معالي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، الدكتور سعد بن عثمان القصبي، عددًا من مصانع المنتجات الكهربائية والإلكترونية؛ للوقوف ميدانيًا على مدى التزام المنشآت الصناعية الوطنية بمتطلبات المواصفات القياسية واللوائح الفنية السعودية، ومعالجة التحديات التي تواجه القطاع الصناعي في هذا المجال.وتضمنت الزيارة التي شارك فيها عدد من مسؤولي المواصفات السعودية، مصنع شركة الفنار للمنتجات الكهربائية، وكذلك مصنع شركة LG للإلكترونيات، حيث اشتملت الزيارة على جولات تفقدية لخطوط الإنتاج ولقاءات مع المسؤولين بهذه المصانع والفنيين المختصين بالإنتاج.من جهته أكد محافظ المواصفات السعودية أن هذه الجولة تأتي استجابة للتوجيهات السامية الكريمة بضرورة العمل على التواصل المستمر مع المنشآت الوطنية والاطلاع عن قرب على التحديات التي تواجه الصناعة الوطنية والقطاع الخاص السعودي كونه أحد أهم الأذرع الوطنية في المرحلة الحالية لتعزيز قدرات المملكة ومواصلة مسيرة التنمية المستدامة.وشدد القصبي على دعم المواصفات السعودية لجميع المصانع والمنشآت الوطنية من أجل ترجمة تطلعات قيادتنا الرشيدة في تفعيل دور القطاع الخاص، ورفع مستوى جودة الصناعة السعودية، والمشاركة بفعالية في برنامج صنع في السعودية الذي أطلقه سمو ولي العهد خلال الفترة الماضية.وجدد محافظ المواصفات السعودية التزام الهيئة بالعمل على التواصل المستمر مع جميع المستفيدين من خدماتها، والعمل سويا على مواجهة التحديات، وتطوير الصناعة والخدمات الوطنية بالشكل الذي يساعد على ترجمة أهداف وتطلعات المملكة وقيادتها الرشيدة.// انتهى //15:49ت م0067

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