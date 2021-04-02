السعودية اليوم / لجنة الصداقة البرلمانية السعودية المغربية في مجلس الشورى تلتقي سفير المغرب لدى المملكة



الرياض 20 شعبان 1442 هـ الموافق 02 إبريل 2021 م واس

عقدت لجنة الصداقة البرلمانية

وفي مستهل الاجتماع رحب أبو ثنين بسفير المغرب لدى المملكة، مشيداً بالعلاقات الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين ، مؤكداً أهمية تعزيز العلاقات على المستوى البرلماني ممثلة بمجلس الشورى في المملكة ومجلسي النواب والمستشارين في المملكة المغربية، ودور لجنتي الصداقة البرلمانية في الجانبين بما يدعم أوجه التعاون والعمل المشترك وتنسيق المواقف الثنائية في المحافل والمشاركات البرلمانية الدولية.

من جانبه أكد السفير المغربي الدور السعودي الريادي في المنطقة والعالم، وتطابق الرؤى بين المملكة والمغرب في مختلف القضايا، منوهاً بما تشهده المملكة من قفزة تنموية في مختلف المستويات في ظل رؤيتها الطموحة .

وشدد السفير المغربي خلال الاجتماع على أهمية دعم التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات لاسيما على صعيد العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى ومجلسي النواب والمستشارين في المملكة المغربية، وتعزيز التعاون في مجال التبادل التجاري وتفعيل حركة النقل البحري بين البلدين.

وبحث أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية السعودية المغربية مع السفير المغربي خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك .

يذكر أن لجان الصداقة البرلمانية في مجلس الشورى تسهم بفعالية في تعزيز العلاقات مع مختلف البرلمانات، بهدف تعزيز روابط الصداقة والتعريف بدور المملكة في المجالات عموماً والمجال البرلماني خصوصاً؛ للإسهام في بناء علاقات تنسيق وتعاون حول القضايا الإقليمية والدولية في المحافل البرلمانية.

// انتهى //

15:48ت م

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الرياض 20 شعبان 1442 هـ الموافق 02 إبريل 2021 م واسعقدت لجنة الصداقة البرلمانية السعودية المغربية بمجلس الشورى برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة عساف بن سالم أبو ثنين، اجتماعاً مع معالي سفير المملكة المغربية لدى المملكة الدكتور مصطفى المنصوري، بحضور نائب السفير عزيز الأشوري، وأعضاء المجلس أعضاء اللجنة وذلك بمقر المجلس في الرياض.وفي مستهل الاجتماع رحب أبو ثنين بسفير المغرب لدى المملكة، مشيداً بالعلاقات الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين ، مؤكداً أهمية تعزيز العلاقات على المستوى البرلماني ممثلة بمجلس الشورى في المملكة ومجلسي النواب والمستشارين في المملكة المغربية، ودور لجنتي الصداقة البرلمانية في الجانبين بما يدعم أوجه التعاون والعمل المشترك وتنسيق المواقف الثنائية في المحافل والمشاركات البرلمانية الدولية.من جانبه أكد السفير المغربي الدور السعودي الريادي في المنطقة والعالم، وتطابق الرؤى بين المملكة والمغرب في مختلف القضايا، منوهاً بما تشهده المملكة من قفزة تنموية في مختلف المستويات في ظل رؤيتها الطموحة .وشدد السفير المغربي خلال الاجتماع على أهمية دعم التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات لاسيما على صعيد العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى ومجلسي النواب والمستشارين في المملكة المغربية، وتعزيز التعاون في مجال التبادل التجاري وتفعيل حركة النقل البحري بين البلدين.وبحث أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية السعودية المغربية مع السفير المغربي خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك .يذكر أن لجان الصداقة البرلمانية في مجلس الشورى تسهم بفعالية في تعزيز العلاقات مع مختلف البرلمانات، بهدف تعزيز روابط الصداقة والتعريف بدور المملكة في المجالات عموماً والمجال البرلماني خصوصاً؛ للإسهام في بناء علاقات تنسيق وتعاون حول القضايا الإقليمية والدولية في المحافل البرلمانية.// انتهى //15:48ت م0066

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