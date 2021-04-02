شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : استكمال التحقيق مع تنظيم عصابي لإبتزاز الشباب في مواقع التواصل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - التنظيم مكون من 3 متهمين قاموا بجرائم اعتداء على العرض والأخلاق

- المتهمون أعدوا وكرا للدعارة وروجوا لها عبر حساباتهم الإباحية

- التشكيل استدرج الشباب لشقة معدة لابتزازهم بعد تصويرهم في أوضاع مشينة

أعلنت النيابة العامة أنها أنهت استكمال التحقيق مع تنظيم عصابي لسرقة وابتزاز الشباب في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضافت النيابة إلى أن التنظيم المكون من 3 متهمين قاموا بجرائم اعتداء على العرض والأخلاق ، وقد أعدّوا وكرا للدعارة وروجوا لها عبر حاسابتهم الإباحية.

وأكدت النيابة العامة إلى أن التشكيل العصابي استدرج الشباب لشقة معدة لابتزازهم بعد تصويرهم في اوضاع مشينة.

وطالب الإدعاء بالعقوبات المغلطة المشددة بحق المتهمين الثلاثة.