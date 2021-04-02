شكرا لقرائتكم خبر عن اختبارات الثانوية والمتوسطة 6 رمضان والابتدائية أول الشهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - الدراسة للمتوسطة والثانوية في رمضان من 10:30 صباحاً وحتى 2:30 ظهراً والاختبار يبدأ 12:30 ظهراً

- اختبارات الدور الثاني لجميع المراحل الدراسية الأحد 20 رمضان

- اختبارات الصفوف الثالث وحتى السادس الابتدائي من 3 وحتى 5 عصراً

- إجازة رياض الأطفال والابتدائية 10 رمضان والمتوسطة والثانوية 17

- إجازة نهاية العام للهيئة التعليمية والإدارية في جميع المراحل 24 رمضان

- إنهاء جميع الأعمال وتسليم النتائج شرط الوزارة لبدء الإجازة

- 3 إجراءات لإنهاء العام الدراسي للمرحلة الابتدائية ورياض الأطفال

أعلنت وزارة التعليم أن بداية اختبار الفصل الدراسي الثاني للمرحلتين المتوسطة والثانوية سيكون في يوم الأحد الموافق 6-9-1442هـ ، و اختبار الفصل الدراسي الثاني للمرحلة الابتدائية الثلاثاء 1-9-1442هـ.

وقالت الوزارة ، أن بداية إجازة طلّاب رياض الأطفال وطلّاب المرحلة الابتدائية وإجازة نهاية العام لمعلمات رياض الأطفال ومعلمي ومعلمات الصف الأول والثاني الابتدائي ستكون بنهاية دوام يوم الخميس الموافق 10-9-1442هـ.

وستكون بداية إجازة الطلاب في المرحلتين المتوسطة والثانوية بنهاية دوام يوم الخميس الموافق 17-9-1442هـ ، بينما ستكون بداية اختبارات الدور الثاني لجميع المراحل الدراسية ستكون في يوم الأحد الموافق 20-9-1442هـ ، وبداية اجازة نهاية العام الدراسي للهيئة التعليمية والإدارية في جميع المراحل الدراسية بنهاية الدوام الرسمي يوم الخميس الموافق 24-9-1442هـ.

واشترطت الوزارة أنه للتمتع بالإجازة يتطلب إنهاء جميع الأعمال وتسليم النتائج.

وأكدت الوزارة إلى أن إجراءات إنهاء العام الدراسي 1442هـ للمرحلة الابتدائية ورياض الأطفال ستكون على النحو التالي :

- إنهاء المنهج الدراسي في موعد أقصاه 26-8-1442هـ

- استكمال تقويم أداء الطلاب في نظام نور حتى يوم 30-8-1442هـ

- رصد النتائج في نظام نور في يوم 30-8-1442هـ

كما أكدت الوزارة إلى أن موعد اختبارات المرحلة الابتدائية (من الصف الثالث وحتى الصف السادس) ستكون من الساعة الثالثة وحتى الخامسة عصراً

وأعلنت وزارة التعليم إلى أن موعد تحديد الدراسة والاختبارات للمرحلتين المتوسطة والثانوية في شهر رمضان المبارك، حيث ستبدأ من الساعة 10:30 صباحاً وحتى الساعة 2:30 ظهراً، على أن يبدأ الاختبار من الساعة 12:30 ظهراً.