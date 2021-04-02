الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-02

بـ 728 حالة.. السعودية تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية منذ 7 أشهر

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت وزارة الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة في السعودية كما أعلنت عن تعافي (404) حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (378873) حالة.

عدد الحالات النشطة

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (5768) حالة من بينها (735) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.

وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (391325) حالة، توفي منهم (6684) حالة.

حالات كورونا في السعودية

كما كشفت الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (728) حالة حيث جاء توزيع الحالات الجديدة بحسب المناطق كما يلي؛ منطقة الرياض 338، المنطقة الشرقية 114، منطقة مكة المكرمة 108، منطقة المدينة المنورة 44، منطقة الحدود الشمالية 30، منطقة حائل 22، منطقة عسير 19.

كما سجلت منطقة القصيم 18 حالة ومنطقة تبوك 11 ومنطقة جازان 10 حالات، فيما سجلت منطقتا الجوف ونجران 5 حالات في كل منهما بينما كانت أقل الحالات المسجلة في منطقة الباحة بواقع 4 حالات.



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