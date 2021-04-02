البحرين : الهجمات الحوثية اعتداءات آثمة تتنافى مع مبادئ القانون الدولي الإنساني

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-02

متابعات الخليج 365 - واس

أدانت مملكة البحرين إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرتين مسيرتين تجاه مدينة خميس مشيط، في استهداف متواصل وممنهج للأعيان المدنية والمدنيين الآمنين، مشيدة بيقظة وجاهزية قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض الطائرتين وتدميرهما.

تأييد البحرين للإجراءت السعودية

وأكدت وزارة خارجية البحرينية تضامن مملكة البحرين مع المملكة العربية السعودية ودعمها في ما تتخذه من إجراءات وتدابير لردع هذه الاعتداءات الآثمة التي تتنافى مع مبادئ القانون الدولي الإنساني، وتبرهن على إصرار ميليشيا الحوثي على مواصلة الحرب وتقويض الأمن والاستقرار الإقليمي.

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