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الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-02
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النيابة العامة تطالب بأقصى العقوبة لعصابة استدرجت الشباب لوكر دعارة وابتزتهم بالصور
3 متهمين قاموا بجرائم اعتداء على العرض والأخلاق
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت النيابة العامة أنها أنهت استكمال التحقيق مع تنظيم عصابي لسرقة وابتزاز الشباب في مواقع التواصل الاجتماعي.
وأضافت النيابة أن التنظيم المكون من 3 متهمين قاموا بجرائم اعتداء على العرض والأخلاق، وقد أعدّوا وكرًا للدعارة وروجوا لها عبر حساباتهم الإباحية.
وأكدت النيابة العامة أن التشكيل العصابي استدرج الشباب لشقة معدة لابتزازهم بعد تصويرهم في أوضاع مشينة، وطالب الادعاء بالعقوبات المغلطة المشددة بحق المتهمين الثلاثة.
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