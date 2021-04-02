5 مميزات منتظرة في تحديث أندرويد الجديد

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-02

متابعات الخليج 365- متابعة

ينتظر عشاق الهواتف الذكية النسخة الأحدث من أنظمة أندرويد والتي يتوقع أن تطرحها قوقل بشكل رسمي صيف العام الجاري، فما الذي ستحمله هذه النسخة للأجهزة؟

مميزات تحديث أندرويد الجديد

ويرى الخبراء أن نسخة نظام التشغيل القادمة ستحمل العديد من الميزات المهمة للهواتف الذكية ومنها ما يلي:

1- ميزة One-Handed Mode

من أبرز الميزات المنتظرة ميزة One-Handed Mode التي ستسهل استعمال الهواتف ذات الشاشات الكبيرة بيد واحدة عبر تصغير واجهة العرض على الشاشة والتحكم بها لتكون بالاتجاه الذي يلائم اليد التي يعتمد عليها المستخدم غالبًا، أي على غرار الميزة الموجودة في بعض هواتف سامسونغ حاليًا.

2- آلية التحكم بالأيقونات

كما ستحمل النسخة الجديدة من أندرويد تغييرات ملحوظة في آلية التحكم بالأيقونات وواجهات الاستخدام في الهواتف، فضلًا عن أنها ستأتي بميزة تسهم بتدوير الصورة على الشاشة تلقائيًا تبعًا لاتجاه وجه المستخدم.

3- تشغيل أكثر من تطبيق في وقت واحد

والميزة العملية الأخرى التي قد تصل إلى الهواتف الذكية مع حصولها على Android 12 هي إمكانية تشغيل أكثر من تطبيق في وقت واحد على واجهة الاستخدام أي على غرار ما هو موجود في بعض هواتف سامسونغ، وإمكانية التحكم بحجم الواجهات التي ستعرض فيها التطبيقات.

4- طلب النجدة بسهولة

ومن المفترض أن تأتي نسخة Android 12 للهواتف أيضًا بميزات جديدة تسهل طلب النجدة بسهولة عبر الهواتف في حالات الطوارئ بالاعتماد على زر التشغيل الرئيسي.

5- التحكم بالجهاز عن طريق النقر

فضلًا عن ميزات تساعد على التحكم بالجهاز وتطبيقاته عبر النقر على واجهته الخلفية، أي على غرار ما هو موجود في بعض نماذج هواتف آيفون حاليًا.



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