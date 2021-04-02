8 مهام لإدارات وأقسام الإشراف التربوي ومكاتب التعليم

وكانت الوزارة أعلنت في وقت سابق اليوم أن بداية اختبار الفصل الدراسي الثاني للمرحلتين المتوسطة والثانوية يوم 6 رمضان وأشارت وزارة التعليم أن بداية اختبارات الدور الثاني لجميع المراحل الدراسية ستكون يوم 20 رمضان، فيما ستكون بداية إجازة نهاية العام في 24 رمضان لجميع المراحل للهيئتين التعليمية والإدارية.

محمد يوسف

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