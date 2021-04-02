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شكرا لقرائتكم 8 مهام لإدارات وأقسام الإشراف التربوي ومكاتب التعليم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-02
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8 مهام لإدارات وأقسام الإشراف التربوي ومكاتب التعليم
حتى نهاية العام الدراسي 1442
متابعات الخليج 365 - الرياض
حددت وزارة التعليم مهام إدارات وأقسام الإشراف التربوي ومكاتب التعليم خلال الفترة المتبقية من العام الدراسي 1442هـ.
مهام الإدارات وأقسام الإشراف التربوي
وجاءت المهام على النحو التالي:
- إيقاف جميع الأنشطة اللاصفية والبرامج التدريبية واللقاءات والفعاليات تحقيقًا للمصلحة التعليمية.
- تركيز المحتوى في كافة المواد الدراسية بما يتناسب مع الحصص المتبقية ويضمن تحقيق المهارات الأساسية ويحد من الفاقد التعليمي مع إطلاع أولياء الأمور عليها الضمان مساهمتهم الفعالة في دعم تعليم الطلاب.
- رصد درجات السلوك والمواظبة للطلاب في نظام نور.
- الإعلان عن جدول ومواعيد الاختبارات وإتاحتها على منصة مدرستي قبل فترة الاختبارات بوقت كاف.
- حصر الطلاب ذوي الظروف التي تتطلب أداءهم الاختبارات حضوريًا والاستعداد لاتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية الوقائية المطلوبة.
- متابعة المشرفين التربويين للمعلمين في تجويد نماذج الأسئلة وفق الضوابط المحددة لذلك.
- تنفيذ خطط المعالجة والدعم للطلاب خلال الفترة التي تسبق الاختبارات النهائية.
- تنفيذ خطط مراجعة المواد واستكمال تقويم الطلاب في كافة المواد بجميع المراحل الدراسية ورصد الدرجات في نظام نور وإنهاء أعمال الفصل الدراسي الثاني في الأوقات المحددة.
بداية اختبارات الفصل الدراسي الثاني
وكانت الوزارة أعلنت في وقت سابق اليوم أن بداية اختبار الفصل الدراسي الثاني للمرحلتين المتوسطة والثانوية يوم 6 رمضان وأشارت وزارة التعليم أن بداية اختبارات الدور الثاني لجميع المراحل الدراسية ستكون يوم 20 رمضان، فيما ستكون بداية إجازة نهاية العام في 24 رمضان لجميع المراحل للهيئتين التعليمية والإدارية.
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