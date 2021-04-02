فيديو.. الزعاق : شعبان 30 يومًا وغرة رمضان 13 أبريل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء موعد بداية شهر رمضان 1442 وفقًا للحسابات الفلكية، مشيرًا إلى أن شهر شعبان ستكون عدته 30 يومًا ما يعني أن غرة الشهر الكريم ستكون يوم 13 أبريل 2021 على جل العالم الإسلامي.

وأشار الزعاق إلى أن القمر سيغيب يوم الأحد قبل غروب الشمس، فيما سيولد الهلال فجر يوم الاثنين وتحديدًا في تمام الساعة الـ5.32 دقيقة وبعد غروب الشمس ذلك اليوم سيمكث الهلال في السماء لمدة ثلث ساعة تقريبًا.

موعد تحري رؤية هلال رمضان

وكان مركز الفلك الدولي كشف في وقت سابق أن العديد من الدول الإسلامية ستتحرى هلال شهر رمضان يوم الاثنين 29 شعبان 1442هـ الموافق 12 إبريل، ومن هذه الدول إندونيسيا وماليزيا وبروناي وإيران وسلطنة عمان والإمارات والسعودية والأردن وسوريا وليبيا والجزائر والمغرب وموريتانيا ومعظم الدول الإسلامية غير العربية في إفريقيا.

موعد بداية رمضان 1442

وأضاف المركز أن عدة دول من بينها العراق ومصر وتركيا وتونس بدأت شهر شعبان يوم الأحد 14 مارس وعليه ستتحرى هلال شهر رمضان يوم الأحد 11 إبريل.

وتابع المركز أنه بالنسبة للدول التي ستتحرى الهلال يوم الأحد، فإن القمر سيغيب في ذلك اليوم قبل غروب الشمس وسيحدث الاقتران بعد غروب الشمس، أي أن رؤية الهلال مستحيلة بعد غروب شمس يوم الأحد، وعليه فإن هذه الدول ستكمل عدة شعبان ثلاثين يومًا، وستبدأ شهر رمضان المبارك يوم الثلاثاء 13 إبريل بمشيئة الله.

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