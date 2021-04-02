طريقة احتساب إجازة شاغلي الوظائف التعليمية والإدارية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة التعليم اليوم تفاصيل إجازة شاغلي الوظائف التعليمية والإدارية في الوزارة وإدارات التعليم ومكاتب التعليم.

فئات شاغلي الوظائف التعليمية

وصنفت الوزارة شاغلي الوظائف التعليمية والإدارية في جهاز الوزارة وإدارات التعليم ومكاتب التعليم إلى أربع فئات، وتكون إجازاتهم كما في الجدول أدناه:

الفئة الأولى: شاغلو الوظائف التعليمية في جهاز الوزارة.

الفئة الثانية: شاغلو الوظائف التعليمية في إدارات التعليم الذين تقل نسبة عملهم الميداني في زيارات المدارس عن (60%).

الفئة الثالثة: شاغلو الوظائف التعليمية في إدارات التعليم وفي مكاتب التعليم، الذين تزيد نسبة عملهم الميداني في زيارات المدارس عن (60%).

الفئة الرابعة: مديرو مكاتب التعليم ومساعدوهم وشاغلو الوظائف الإدارية بمكاتب التعليم.

تفاصيل إجازة نهاية العام

وتابعت الوزارة: تحسب 60% في كل فصل دراسي وفق المعادلة التالية: مجموع الزيارات الفعلية للمدارس في الفصل الدراسي الواحد + عدد الأيام في الفصل الدراسي الواحد في 100).

وبناءً على ذلك فإنه بالنسبة للفئتين الأولى والثانية تكون إجازتهم الاعتيادية (36) يومًا في السنة، ويحق لهم الاحتفاظ بها أو بجزء منها وفق تنظيم الإجازات في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

أما الفئتان الثالثة والرابعة تبدأ إجازتهم بنهاية دوام يوم الخميس 1442/9/24هـ الموافق 2021/5/6م، بعد إنهاء جميع أعمال العام الدراسي 1442هـ، وإكمال متطلبات الاستعداد للعام الدراسي 1443هـ

وأضافت الوزارة: يتمتع الإداريون والإداريات في الوزارة وإدارات التعليم بإجازاتهم وفق تنظيم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.



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