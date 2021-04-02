أفضل الأماكن السياحية في الرياض والتي تزخر بمختلف الأماكن الجاذبة للزائرين، حيث تعد جوهرة المدن السعودية، والعاصمة التي تحتوي على التطور العمراني وناطحات السحاب الشاهقة والمراكز التجارية الضخمة، وليس هذا فحسب فعبق التاريخ يطل من جنباتها بالمعالم الأثرية، وعلى الرغم من كونها في قلب الصحراء في شبة الجزيرة العربية، إلا أنها عاصمة سياسية ومالية، ووجهة سياحية مفضلة للعديد لسحرها وتفردها بأفضل الأماكن الجاذبة لمن يريد الاستمتاع وقضاء وقت ممتع، ونوضح خلال السطور التالية أفضل الأماكن السياحية في الرياض وأهم المعالم التاريخية بالصور وغيرها من الموضوعات ذات الصلة .

أفضل الأماكن السياحية في الرياض

تعتبر الرياض أكبر مدن المملكة العربية السعودية وثالث أكبر عاصمة عربية من حيث عدد السكان، وتقع في منتصف شبه الجزيرة العربية في هضبة نجد، على ارتفاع 600 متر تقريبًا من سطح البحر، وتتنوع بها الأماكن السياحية ما بين الحديثة والتاريخية، وهذه بعض الأماكن السياحية في الرياض :

منتزه الملك عبد الله

يعتبر المنتزه من أجمل المعالم السياحية في السعودية، يتميز بمناظر طبيعية خضراء ومسطحات مائية رائعة الجمال، وتم تصميمه بشكل مبتكر، بحيث يتوسط بركة مياه ونوافير تلك المساحة الخضراء، فضلًا عن وجود مدينة للألعاب الترفيهية .

برج المملكة

يعد هذا البرج والذي تم إنشاؤه عام 2002م، من أفخم مراكز التسوق في الرياض ويصل ارتفاعه 300 متر، ويتميز بتصميمه المعماري الفريد، حيث يضم العديد من المحلات التجارية والمطاعم والشقق السكنية، وفندق الفورسيزون، ومسجد الملك عبدالله وهو ثاني أعلى المساجد في العالم .

قصر المصمك

يعتبر قصر المصمك الواقع في منطقة الديرة بمدينة الرياض، واحدًا من أبرز الأماكن السياحية في العاصمة السعودية، ويرجع بناءه عام 1865م، وله مكانة تاريخية، حيث يحتوي على متحف يُعرض فيه تاريخ أسرة آل سعود، فقد كان الحصن الخاص بقوات بن سعود لاستعادة مدينة الرياض عام 1902م، وهو مبني من الطين الخرساني ذات الطابع التاريخي .

منتزه وادي نمار

يعد هذا المنتزه من أفضل الأماكن السياحية في الرياض، ويستقطب العائلات السعودية والوافدين، حيث يتميز بالهدوء والجمال وعديد من المرافق الترفيهية، ويوجد به بحيرة صناعية كبيرة وممرات ترابية رائعة مخصصة للمشي وممارسة الرياضة، ويتخللها الأشجار والضخور الشاهقة، ويستمتع الزوار فيها بمشاهدة مختلف أنواع الطيور والأسماك .

وادي حنيفة

من الأماكن المفضلة للجميع في الرياض والمملكة العربية السعودية، ولا سيما الراغبين في قضاء أوقات ممتعة للراحة والاستجمام، حيث يتميز المكان بخلوه من الملوثات، ويضم العديد من المنتزهات التي يقصدها الزائرون مثل : متنزه سد العلب، متنزه سد وادي حنيفة، متنزه منطقة المعالجة الحيوية، متنزه السد الحجري، متنزه بحيرة المصانع ومتنزه بحيرة الجزعة.